Туристические агентства
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Re: Туристические агентства
Уже 5 лет отправляемся отдыхать с семьей только через турагентство "Гулливер". Они одни из старейших агентств нашего города. Менеджеры там работают одни и те же по 5-6 лет. Очень профессиональны. Екатерине - привет!
Re: Туристические агентства
В туристические агенства вообще очень редко обращались.
Сейчас можно гораздо дешевле организовать самостоятельный отдых даже за границей.
Сейчас можно гораздо дешевле организовать самостоятельный отдых даже за границей.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Туристические агентства
Дело даже не в дешевле, а в том что агентства не смогут организовать мне отдых так, как я хочу. В Москве есть операторы, организующие индивидуальные туры, но это стоит достаточно дорого.
Re: Туристические агентства
Дело даже не в дешевле, а в том что агентства не смогут организовать мне отдых так, как я хочу. В Москве есть операторы, организующие индивидуальные туры, но это стоит достаточно дорого.
По-этому стоить самостоятельно "продумать" свой отпуск.
Мы авиабилеты резервируем еще пол года наперед, так же и бронируем гостиницы. Изучаем так сказать все тонкости поездки
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Туристические агентства
Кстати, кому интересно и кто еще ищет какие-то направления на бархатный сезон, можете посмотреть здесь - на http://light-flight.ru этом ресурсе проводится большая распродажа авиабилетов нашего Аэрофлота. Есть даже предложения от 149 евро. Вот тоже думаю, может куда-то еще слетать? Кто что посоветует на октябрь (теплые края)? Желательно, море с песчаным пляжем, солнышко и т.д.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Туристические агентства
Maulisa писал(а):Мы авиабилеты резервируем еще пол года наперед, так же и бронируем гостиницы. Изучаем так сказать все тонкости поездки
Это позволяет как-то экономить на перелетах?
Re: Туристические агентства
logdam писал(а):Maulisa писал(а):Мы авиабилеты резервируем еще пол года наперед, так же и бронируем гостиницы. Изучаем так сказать все тонкости поездки
Это позволяет как-то экономить на перелетах?
Да, за пол года, или, 3-4 месяца до "ожидаемого рейса", билеты как правило дешевле.
Я так всегда покупаю. Так же делаю и с гостиницами или хостелами. Еще ищу на разных сайтах интересные предложения.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Туристические агентства
Черт, все таки эта коза рекламщица-холявщица! А я то думал - просто дура((
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:55
- Откуда: Рязань
Re: Туристические агентства
bylove писал(а):Уже 5 лет отправляемся отдыхать с семьей только через турагентство "Гулливер". Они одни из старейших агентств нашего города. Менеджеры там работают одни и те же по 5-6 лет. Очень профессиональны. Екатерине - привет!
планирую обратиться в ближайшее время. Хочу в Испанию с девушкой съездить отдозхнуть
Re: Туристические агентства
Может кто-нибудь посоветовать хорошее агентство на ДАННЫЙ момент? Когда-то брала тур у "Робинзона" - отдых был отличным на зависть, но потом узнала, что эта фирма стала только и делать, что обманываать клиентов, так что больше в эту фирму не обращаюсь. С 2010 года летаю только от "Бархатного сезона", но сейчас там что-то цены дороговаты... и тоже есть свои минусы... Так что хочется найти что-то надёжное и оптимальное по цене и качеству.
Re: Туристические агентства
Sueño писал(а):Может кто-нибудь посоветовать хорошее агентство на ДАННЫЙ момент? Когда-то брала тур у "Робинзона" - отдых был отличным на зависть, но потом узнала, что эта фирма стала только и делать, что обманываать клиентов, так что больше в эту фирму не обращаюсь. С 2010 года летаю только от "Бархатного сезона", но сейчас там что-то цены дороговаты... и тоже есть свои минусы... Так что хочется найти что-то надёжное и оптимальное по цене и качеству.
Могу посоветовать Бриз Тур - 11 лет уже работают в Рязани. Летал с женой от них в Индию, штат Керала, практически ни каких нареканий, цены по сравнению с другими агентствами тоже вполне порадовали. Отель правда оказался не совсем таким как нам обещали, но на следующий день мы об этом уже и не думали. В следующий раз полетим снова с ними.
Re: Туристические агентства
Sueño писал(а):Может кто-нибудь посоветовать хорошее агентство на ДАННЫЙ момент? Когда-то брала тур у "Робинзона" - отдых был отличным на зависть, но потом узнала, что эта фирма стала только и делать, что обманываать клиентов, так что больше в эту фирму не обращаюсь. С 2010 года летаю только от "Бархатного сезона", но сейчас там что-то цены дороговаты... и тоже есть свои минусы... Так что хочется найти что-то надёжное и оптимальное по цене и качеству.
Дешевле всего самому организовывать свой отдых.
А если из агенств, то могу посоветовать МК Тревел (на Краснорядской).
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Туристические агентства
Wold писал(а):всегда самотуры дешевле выходили. а шенген точно так же мне и туроператоры не с первой попытки делали
Вы либо лукавите, либо не в курсе.
Самотуры выходят дешевле далеко не всегда.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Туристические агентства
Wold писал(а): Хотя все и говорят, что на моря дешевле туром, по нашим подсчетам- нифига подобного
Билетный сайт порекламировать зашли?
Соберите вариант самотуром на Корфу, в сентябре, на 17 ночей. 2 взрослых и ребенок старше 2 лет, отель с питанием полупансион.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Туристические агентства
Хотим в марте поехать на экскурсию автобусом от компании http://www.rtoperator.ru/avtobusnye-tur ... yaroslavl/ , нам их так друзья нахваливают, что мы уже и сами с супругом рвемся в бой. Только весны дождемся, сейчас работа и прочие заботы, а потом и поедем. Тем более цены там неплохие, а кормят прилично и заселяют в хорошие номера отелей, судя по отзывам наших друзей. Ну, попробуем ))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Туристические агентства
А мы уже этим летом запланировали поехать с мужем в морской круиз. Как думаете, какой маршрут выбрать этим летом? Хотелось бы провести время с пользой и интересом.
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