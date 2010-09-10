зимний отдых

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

зимний отдых

Сообщение Barabulka222 » 46 минут назад

обожаю кататься на сноуборде, это очень круто и красиво, экипировку покупаю всегда в https://boomgo.ru/ цены адекватные и доставка довольно быстрая через них, всегда всё приходит в целости и сохранности.
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