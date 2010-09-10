Детские игрушки

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Детские игрушки

Сообщение Алексей Кобзарь » 02 сен 2019, 16:29

Где можно купить игрушки бренда Bruder?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Детские игрушки

Сообщение Яно4ка » 03 сен 2019, 10:44

Не во всех магазинах можно найти. Мы покупаем в интернет магазине Гулливер. Брудер – отличный подарок для мальчика любого возраста. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Игрушечные машинки Брудер– точные копии реальных марок Lamborgini, Mercedes, Mack, JCB, MAN, JEEP, LIEBHERR, Valtra, Schaeff, New Holland. Выбирайте)
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Детские игрушки

Сообщение Alekol » 35 минут назад

я брендовые игрушки никогда не покупаю, все равно это не на долго
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