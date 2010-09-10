Детские игрушки
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Детские игрушки
Где можно купить игрушки бренда Bruder?
Re: Детские игрушки
Не во всех магазинах можно найти. Мы покупаем в интернет магазине Гулливер. Брудер – отличный подарок для мальчика любого возраста. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Игрушечные машинки Брудер– точные копии реальных марок Lamborgini, Mercedes, Mack, JCB, MAN, JEEP, LIEBHERR, Valtra, Schaeff, New Holland. Выбирайте)
Re: Детские игрушки
я брендовые игрушки никогда не покупаю, все равно это не на долго
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