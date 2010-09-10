Детские игрушки

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 381
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Детские игрушки

Сообщение Алексей Кобзарь » 02 сен 2019, 16:29

Где можно купить игрушки бренда Bruder?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Детские игрушки

Сообщение Яно4ка » 03 сен 2019, 10:44

Не во всех магазинах можно найти. Мы покупаем в интернет магазине Гулливер. Брудер – отличный подарок для мальчика любого возраста. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Игрушечные машинки Брудер– точные копии реальных марок Lamborgini, Mercedes, Mack, JCB, MAN, JEEP, LIEBHERR, Valtra, Schaeff, New Holland. Выбирайте)
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Детские игрушки

Сообщение Alekol » 17 авг 2020, 10:31

я брендовые игрушки никогда не покупаю, все равно это не на долго
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Детские игрушки

Сообщение Laca » 01 дек 2020, 13:33

важно подобрать игрушки по итогу по интересам ребенка
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Детские игрушки

Сообщение Alisik » 02 дек 2020, 08:23

У племянника недавно день рождения был, я долго думала, что ему подарить, но по итогу, подобрала для него детские развивающие наборы монтесори https://prioritet1.com/katalog/igrovoj-nabor-montessori-14-v-1 взяла по итогу два разных. Наборы интересные, они с большим количеством деталей и при этом все детали разных цветов, племянник был в восторге от такого подарка
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Детские игрушки

Сообщение Варенок » Вчера, 22:04

Моим девочкам машинки мало интересны. У нас мебель, украшения, платья для кукол, рисование, книжки...более женские дела)))
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