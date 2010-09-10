Детские игрушки
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 381
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Детские игрушки
Где можно купить игрушки бренда Bruder?
Re: Детские игрушки
Не во всех магазинах можно найти. Мы покупаем в интернет магазине Гулливер. Брудер – отличный подарок для мальчика любого возраста. Автомобили и специальная техника немецкого производителя вызывают восхищение детей, игрушки долговечные и надежные. Игрушечные машинки Брудер– точные копии реальных марок Lamborgini, Mercedes, Mack, JCB, MAN, JEEP, LIEBHERR, Valtra, Schaeff, New Holland. Выбирайте)
Re: Детские игрушки
я брендовые игрушки никогда не покупаю, все равно это не на долго
Re: Детские игрушки
важно подобрать игрушки по итогу по интересам ребенка
Re: Детские игрушки
У племянника недавно день рождения был, я долго думала, что ему подарить, но по итогу, подобрала для него детские развивающие наборы монтесори https://prioritet1.com/katalog/igrovoj-nabor-montessori-14-v-1 взяла по итогу два разных. Наборы интересные, они с большим количеством деталей и при этом все детали разных цветов, племянник был в восторге от такого подарка
Re: Детские игрушки
Моим девочкам машинки мало интересны. У нас мебель, украшения, платья для кукол, рисование, книжки...более женские дела)))
6 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость