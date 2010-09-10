Салон красоты
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Салон красоты
Где можно сделать эпиляцию ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Салон красоты
Зашла на сайт https://areado.ru/spb и выбрала ближайший к дому салон, чтобы не тратить время на поездки. При поиске обращала внимание на отзывы и цены. Таким способ нашла для себя самый оптимальный вариант. Теперь хожу с удовольствием и на депиляцию, и на другие процедуры. Салон хороший, приятная обстановка и обслуживание. Рекомендую зайти и найти, что-то для себя.
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