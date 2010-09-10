Салон красоты

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Салон красоты

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 08:22

Где можно сделать эпиляцию ?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Салон красоты

Сообщение Наташа Швец » 34 минуты назад

Зашла на сайт https://areado.ru/spb и выбрала ближайший к дому салон, чтобы не тратить время на поездки. При поиске обращала внимание на отзывы и цены. Таким способ нашла для себя самый оптимальный вариант. Теперь хожу с удовольствием и на депиляцию, и на другие процедуры. Салон хороший, приятная обстановка и обслуживание. Рекомендую зайти и найти, что-то для себя.
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