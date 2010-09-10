Сообщение zevc » Вчера, 16:56

Здравствуйте. Меня волнует тема, какие подводные камни скрывают беспроцентные займы? А то я хочу оформить один такой в интернете, но переживаю, что потом придётся возвращать денежную сумму, которая в несколько раз больше. Что скажете?