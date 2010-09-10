Какие подводные камни скрывают беспроцентные займы?
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Какие подводные камни скрывают беспроцентные займы?
Здравствуйте. Меня волнует тема, какие подводные камни скрывают беспроцентные займы? А то я хочу оформить один такой в интернете, но переживаю, что потом придётся возвращать денежную сумму, которая в несколько раз больше. Что скажете?
Re: Какие подводные камни скрывают беспроцентные займы?
zevc писал(а):Здравствуйте. Меня волнует тема, какие подводные камни скрывают беспроцентные займы? А то я хочу оформить один такой в интернете, но переживаю, что потом придётся возвращать денежную сумму, которая в несколько раз больше. Что скажете?
Скажу, что беспроцентные кредиты – это возможность решить единожды свои финансовые проблемы, но потом вам ждёт процентная ставка. Кредитные компании привлекают внимание клиентов условиями, на которые они согласятся, и советую ознакомиться с актуальными акционными программами на сайте rombanks.ru и там можно подобрать какую-то одну программу. Советую обращать внимание на сроки погашения займовых средств, и ряд нюансов которые должны попасть в поле вашего зрения.
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