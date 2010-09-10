Освещение

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Освещение

Сообщение Яно4ка » 03 сен 2019, 22:48

Где можно найти хороший выбор светодиодных светильников?
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Освещение

Сообщение OlegSt » 21 ноя 2019, 12:32

Посмотрите на сайте ULOM.RU - рязанский ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! (а не перекупщик) светодиодных фонарей и светильников. К тому же могут изготовить фонари и светильники конкретно по вашим размерам.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Освещение

Сообщение irinakotova » 24 ноя 2019, 13:11

так а зачем вам нужны именно такие? интересно!
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Освещение

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:22

Потому что они экономные, и световой поток хороший и яркий.
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