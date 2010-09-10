Освещение

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Освещение

Сообщение Яно4ка » 03 сен 2019, 22:48

Где можно найти хороший выбор светодиодных светильников?
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Освещение

Сообщение OlegSt » 21 ноя 2019, 12:32

Посмотрите на сайте ULOM.RU - рязанский ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! (а не перекупщик) светодиодных фонарей и светильников. К тому же могут изготовить фонари и светильники конкретно по вашим размерам.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Освещение

Сообщение irinakotova » 24 ноя 2019, 13:11

так а зачем вам нужны именно такие? интересно!
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Освещение

Сообщение Яно4ка » 15 май 2020, 14:22

Потому что они экономные, и световой поток хороший и яркий.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Освещение

Сообщение Алексей Кобзарь » 18 июн 2020, 11:59

Да, вы правы. Сейчас много кто меняет освещение на производстве именно такого типа. Просто из-за того что помещения достаточно большой площади вот и качество света должно быть соответственным. Можете посмотреть ассортимент светодиодных светильников в магазине компании https://diolum.ru/ Знаю по собственному опыту, что они продают продукцию отечественных изготовителей, а также и своего производства. Можете позвонить в отдел продаж по номеру телефона 74952302012 и опытный сотрудник поможет вам подобрать необходимые светильники.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Освещение промышленное.

Сообщение КсюшаЧ » 38 минут назад

Да, сейчас светодиоды широко используется и правильно, но долговечны, мало электричества потребляют, ярко светят, хорошая штука, я даже дома все лампочки на такие поменяла .
А может Вы не знаете, что и в промышленности , строительстве они нашли применение!
Если кому- то, для работы нужна светодиодная лента , могу подсказать, где такая продается . Смотрите, есть компания - «ТехСтар» Они с 2006 года успешно работают на рынке поставщиков для горно-добывающей и строительной отраслей России, вот у них https://techstar-ltd.com/product-category/x-glo/svetodiodnye-lenty/.
Это передовые системы освещения для подземных горных выработок, ремонтных зон, различных тоннелей, конвейерных лент, трансформаторных подстанций, коммерческих, промышленных и жилых зданий, других объектов .
К «промышленным» вариантам относится светодиодная лента x-GLO, разработанная специально для применения в особенно тяжелых условиях (в том числе для освещения горных выработок). Есть и другие варианты.
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