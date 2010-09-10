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Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 342 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Re: Освещение Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » 18 июн 2020, 11:59 Да, вы правы. Сейчас много кто меняет освещение на производстве именно такого типа. Просто из-за того что помещения достаточно большой площади вот и качество света должно быть соответственным. Можете посмотреть ассортимент светодиодных светильников в магазине компании https://diolum.ru/ Знаю по собственному опыту, что они продают продукцию отечественных изготовителей, а также и своего производства. Можете позвонить в отдел продаж по номеру телефона 74952302012 и опытный сотрудник поможет вам подобрать необходимые светильники. Вернуться к началу

КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 33 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Re: Освещение промышленное. Цитата Сообщение КсюшаЧ » 38 минут назад

А может Вы не знаете, что и в промышленности , строительстве они нашли применение!

Если кому- то, для работы нужна светодиодная лента , могу подсказать, где такая продается . Смотрите, есть компания - «ТехСтар» Они с 2006 года успешно работают на рынке поставщиков для горно-добывающей и строительной отраслей России, вот у них

Это передовые системы освещения для подземных горных выработок, ремонтных зон, различных тоннелей, конвейерных лент, трансформаторных подстанций, коммерческих, промышленных и жилых зданий, других объектов .

К «промышленным» вариантам относится светодиодная лента x-GLO, разработанная специально для применения в особенно тяжелых условиях (в том числе для освещения горных выработок). Есть и другие варианты. GreenStrip-300x300 (1).png (52.58 КБ) 14 просмотров Да, сейчас светодиоды широко используется и правильно, но долговечны, мало электричества потребляют, ярко светят, хорошая штука, я даже дома все лампочки на такие поменяла .А может Вы не знаете, что и в промышленности , строительстве они нашли применение!Если кому- то, для работы нужна светодиодная лента , могу подсказать, где такая продается . Смотрите, есть компания - «ТехСтар» Они с 2006 года успешно работают на рынке поставщиков для горно-добывающей и строительной отраслей России, вот у них https://techstar-ltd.com/product-category/x-glo/svetodiodnye-lenty/ Это передовые системы освещения для подземных горных выработок, ремонтных зон, различных тоннелей, конвейерных лент, трансформаторных подстанций, коммерческих, промышленных и жилых зданий, других объектов .К «промышленным» вариантам относится светодиодная лента x-GLO, разработанная специально для применения в особенно тяжелых условиях (в том числе для освещения горных выработок). Есть и другие варианты. Вернуться к началу

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