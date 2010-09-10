Освещение
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Освещение
Где можно найти хороший выбор светодиодных светильников?
Re: Освещение
Посмотрите на сайте ULOM.RU - рязанский ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! (а не перекупщик) светодиодных фонарей и светильников. К тому же могут изготовить фонари и светильники конкретно по вашим размерам.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Освещение
так а зачем вам нужны именно такие? интересно!
Re: Освещение
Потому что они экономные, и световой поток хороший и яркий.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Освещение
Да, вы правы. Сейчас много кто меняет освещение на производстве именно такого типа. Просто из-за того что помещения достаточно большой площади вот и качество света должно быть соответственным. Можете посмотреть ассортимент светодиодных светильников в магазине компании https://diolum.ru/ Знаю по собственному опыту, что они продают продукцию отечественных изготовителей, а также и своего производства. Можете позвонить в отдел продаж по номеру телефона 74952302012 и опытный сотрудник поможет вам подобрать необходимые светильники.
Re: Освещение промышленное.
Да, сейчас светодиоды широко используется и правильно, но долговечны, мало электричества потребляют, ярко светят, хорошая штука, я даже дома все лампочки на такие поменяла .
А может Вы не знаете, что и в промышленности , строительстве они нашли применение!
Если кому- то, для работы нужна светодиодная лента , могу подсказать, где такая продается . Смотрите, есть компания - «ТехСтар» Они с 2006 года успешно работают на рынке поставщиков для горно-добывающей и строительной отраслей России, вот у них https://techstar-ltd.com/product-category/x-glo/svetodiodnye-lenty/.
Это передовые системы освещения для подземных горных выработок, ремонтных зон, различных тоннелей, конвейерных лент, трансформаторных подстанций, коммерческих, промышленных и жилых зданий, других объектов .
К «промышленным» вариантам относится светодиодная лента x-GLO, разработанная специально для применения в особенно тяжелых условиях (в том числе для освещения горных выработок). Есть и другие варианты.
А может Вы не знаете, что и в промышленности , строительстве они нашли применение!
Если кому- то, для работы нужна светодиодная лента , могу подсказать, где такая продается . Смотрите, есть компания - «ТехСтар» Они с 2006 года успешно работают на рынке поставщиков для горно-добывающей и строительной отраслей России, вот у них https://techstar-ltd.com/product-category/x-glo/svetodiodnye-lenty/.
Это передовые системы освещения для подземных горных выработок, ремонтных зон, различных тоннелей, конвейерных лент, трансформаторных подстанций, коммерческих, промышленных и жилых зданий, других объектов .
К «промышленным» вариантам относится светодиодная лента x-GLO, разработанная специально для применения в особенно тяжелых условиях (в том числе для освещения горных выработок). Есть и другие варианты.
6 сообщений • Страница 1 из 1
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