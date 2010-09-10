Нужен совет.

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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Нужен совет.

Сообщение Baanse » Сегодня, 07:48

Интересует покупка жби оптом, но на данный момент акцент стоит в приобретении колодцев в приличном объеме. В обязательном порядке нужна экономия, но без потери качества. На сегодня есть выгодное предложение от производителя, а точнее вот тут https://detalgbi.ru/catalog/kolodtsy/. Заказ еще не оформляли, но хотим узнать если более выгодное предложение чем здесь? Кто может грамотно проконсультировать?
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