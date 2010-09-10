Дизайнерские вещи

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Дизайнерские вещи

Сообщение Яно4ка » 06 сен 2019, 14:54

Хочу купить, что-то оригинальное, чтобы не быть как все, где продаются такие дизайнерские вещи?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Дизайнерские вещи

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:22

Одеваться я предпочитаю стильно и красиво, а вот обувь должна быть только качественной. Я на этом не экономлю, ведь это здоровье и комфорт моим ножкам. Мне нравится женская обувь италия в магазине Модоза. Ношу обувь по несколько сезонов и она выглядит, как только с магазина. После носки нет неприятного запаха и усталости в ногах. Как по мне, это главное)
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