Дизайнерские вещи

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Дизайнерские вещи

Сообщение Яно4ка » 06 сен 2019, 14:54

Хочу купить, что-то оригинальное, чтобы не быть как все, где продаются такие дизайнерские вещи?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Дизайнерские вещи

Сообщение Наташа Швец » 25 сен 2019, 13:22

Одеваться я предпочитаю стильно и красиво, а вот обувь должна быть только качественной. Я на этом не экономлю, ведь это здоровье и комфорт моим ножкам. Мне нравится женская обувь италия в магазине Модоза. Ношу обувь по несколько сезонов и она выглядит, как только с магазина. После носки нет неприятного запаха и усталости в ногах. Как по мне, это главное)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Дизайнерские вещи

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:40

Всем привет) Когда моей жене нужна обновочка, то она всегда оформляет заказы с магазина Каста, вот их https://kasta.ua/ каталог товаров. Одними платьицами не заканчиваются покупки) Помимо одежды множество других необходимых товаров для дома ив сей семьи. Уверен, что цены вас точно порадуют, плюс большой ассортимент)
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