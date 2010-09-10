Дизайнерские вещи
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Дизайнерские вещи
Хочу купить, что-то оригинальное, чтобы не быть как все, где продаются такие дизайнерские вещи?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Дизайнерские вещи
Одеваться я предпочитаю стильно и красиво, а вот обувь должна быть только качественной. Я на этом не экономлю, ведь это здоровье и комфорт моим ножкам. Мне нравится женская обувь италия в магазине Модоза. Ношу обувь по несколько сезонов и она выглядит, как только с магазина. После носки нет неприятного запаха и усталости в ногах. Как по мне, это главное)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 304
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Дизайнерские вещи
Всем привет) Когда моей жене нужна обновочка, то она всегда оформляет заказы с магазина Каста, вот их https://kasta.ua/ каталог товаров. Одними платьицами не заканчиваются покупки) Помимо одежды множество других необходимых товаров для дома ив сей семьи. Уверен, что цены вас точно порадуют, плюс большой ассортимент)
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