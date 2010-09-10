Сообщение Dendi1 » Сегодня, 18:00

Ребят, ко мне в головку пришла мысль выращивать псилоцибиновые грибы, но мои друзья говорят, что вроде их нельзя выращивать, но причину мне так никто и не может назвать, может вы знаете что то про эти грибы?