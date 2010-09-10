Можно ли выращивать псилоцибиновые грибы

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Можно ли выращивать псилоцибиновые грибы

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 18:00

Ребят, ко мне в головку пришла мысль выращивать псилоцибиновые грибы, но мои друзья говорят, что вроде их нельзя выращивать, но причину мне так никто и не может назвать, может вы знаете что то про эти грибы?
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