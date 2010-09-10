Можно ли выращивать псилоцибиновые грибы
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Можно ли выращивать псилоцибиновые грибы
Ребят, ко мне в головку пришла мысль выращивать псилоцибиновые грибы, но мои друзья говорят, что вроде их нельзя выращивать, но причину мне так никто и не может назвать, может вы знаете что то про эти грибы?
Re: Можно ли выращивать псилоцибиновые грибы
Честно говоря, я понятия не имею что это за грибы, но все же я думаю что такие грибы можно выращивать, по поводу легальность я не знаю, это лучше спросить у специалистов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Можно ли выращивать псилоцибиновые грибы
Я полагаю что легально такие грибы вряд ли можно выращивать так как это же прямой наркотик под видом грибов, но лично я уже который год их выращиваю, и у меня нет никаких проблем, а покупаю все необходимые семена через этот сервис http://hs420.net С ними работаю уже не первый год, так что доверяют им целиком и полностью.
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