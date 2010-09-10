Что делать при скуке?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Что делать при скуке?

Сообщение Meran » Вчера, 18:28

Ребят, у меня к вам вопрос, как вы боритесь со скукой, у меня в последнее время это явление довольно часто происходит не знаю что даже делать с этим, так что ребят, будет интересно вас послушать.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Что делать при скуке?

Сообщение Noone » 10 минут назад

Бро, как по мне самым ефективним методом убирания скуки являются друзья, даже если у тебя их несколько они уверен тебе помогут убрать скуку, если нет друзей, то можешь зайти в ат рулетку, там очень весело.
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