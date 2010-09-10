Что делать при скуке?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Что делать при скуке?

Сообщение Meran » 08 сен 2019, 18:28

Ребят, у меня к вам вопрос, как вы боритесь со скукой, у меня в последнее время это явление довольно часто происходит не знаю что даже делать с этим, так что ребят, будет интересно вас послушать.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Что делать при скуке?

Сообщение Noone » Вчера, 21:53

Бро, как по мне самым ефективним методом убирания скуки являются друзья, даже если у тебя их несколько они уверен тебе помогут убрать скуку, если нет друзей, то можешь зайти в ат рулетку, там очень весело.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Что делать при скуке?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 20:12

Не знаю как вы, но лично я когда у меня появляется скука и все друзья заняты, то я обращаюсь к услугам секса по телефону, и вы не подумайте что я там занимаюсь тем самым, на самом деле данная услуга очень развивает коммуникативные способности, да и просто с разговором с девушкой можно быстро убить время, я даже вам могу дать телефон одной очень общительной девушки +78095051226 - Аня не благодарите.
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