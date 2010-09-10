Что делать при скуке?
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Что делать при скуке?
Ребят, у меня к вам вопрос, как вы боритесь со скукой, у меня в последнее время это явление довольно часто происходит не знаю что даже делать с этим, так что ребят, будет интересно вас послушать.
Re: Что делать при скуке?
Бро, как по мне самым ефективним методом убирания скуки являются друзья, даже если у тебя их несколько они уверен тебе помогут убрать скуку, если нет друзей, то можешь зайти в ат рулетку, там очень весело.
Re: Что делать при скуке?
Не знаю как вы, но лично я когда у меня появляется скука и все друзья заняты, то я обращаюсь к услугам секса по телефону, и вы не подумайте что я там занимаюсь тем самым, на самом деле данная услуга очень развивает коммуникативные способности, да и просто с разговором с девушкой можно быстро убить время, я даже вам могу дать телефон одной очень общительной девушки +78095051226 - Аня не благодарите.
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