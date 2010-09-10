Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 18:30

Друзья, всем добрый вечер, открываю новую в компанию в Санкт-Петербурге, хотел бы воспользоваться системой 1с, но для этого ее нужно внедрить, кто этим занимается я не знаю, надеюсь что вы мне поможете, спасибо.