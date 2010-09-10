Внедрение 1с
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Внедрение 1с
Друзья, всем добрый вечер, открываю новую в компанию в Санкт-Петербурге, хотел бы воспользоваться системой 1с, но для этого ее нужно внедрить, кто этим занимается я не знаю, надеюсь что вы мне поможете, спасибо.
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