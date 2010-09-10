Внедрение 1с

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Внедрение 1с

Сообщение oleg2002209 » 08 сен 2019, 18:30

Друзья, всем добрый вечер, открываю новую в компанию в Санкт-Петербурге, хотел бы воспользоваться системой 1с, но для этого ее нужно внедрить, кто этим занимается я не знаю, надеюсь что вы мне поможете, спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Внедрение 1с

Сообщение Dendi1 » Вчера, 22:02

Как по мне это система уже давно устарела, уже есть множество других систем автоматизации бизнеса, которые в разы лучше 1с, ну опять таки, это лишь мое мнение, и оно может не совпадать с другим.
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