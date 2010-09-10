Внедрение 1с
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- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Внедрение 1с
Друзья, всем добрый вечер, открываю новую в компанию в Санкт-Петербурге, хотел бы воспользоваться системой 1с, но для этого ее нужно внедрить, кто этим занимается я не знаю, надеюсь что вы мне поможете, спасибо.
Re: Внедрение 1с
Как по мне это система уже давно устарела, уже есть множество других систем автоматизации бизнеса, которые в разы лучше 1с, ну опять таки, это лишь мое мнение, и оно может не совпадать с другим.
Re: Внедрение 1с
Dendi1 писал(а):Как по мне это система уже давно устарела, уже есть множество других систем автоматизации бизнеса, которые в разы лучше 1с, ну опять таки, это лишь мое мнение, и оно может не совпадать с другим.
Я с вами категорически не согласен, точнее, да возможно уже есть и новые системы, но все же система 1С еще на высоте, и я думаю в ближайшие несколько лет она будет незаменима, я сам подключил несколько лет назад эту систему, и вы знаете, ни о чем не жалею, поэтому я не знаю кто вам такую чушь сказал, но по своему опыту могу сказать что она реально крутая, кстати говоря подключали мне ее ребята из этой компании https://itcons99.ru Цены у них по сегодняшний день до сих пор приемлемые, так что я думаю они вам с радостью предоставят свои услуги.
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