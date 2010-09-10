Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:32

Сейчас делаю ремонт у себя в комнате, дошло дело до пола, и вот здесь у меня появились проблемы, так как я не знаю какой ламинат купить, поэтому если вы с этим сталкивались, поделитесь своим опытом, заранее спасибо.