Какой ламинат лучше?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Какой ламинат лучше?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:32

Сейчас делаю ремонт у себя в комнате, дошло дело до пола, и вот здесь у меня появились проблемы, так как я не знаю какой ламинат купить, поэтому если вы с этим сталкивались, поделитесь своим опытом, заранее спасибо.
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