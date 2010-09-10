Сообщение Meran » Вчера, 22:08

Привет, не советую тебе ставить ламинат, потому как как по мне он не особо и качественный, да возможно это все зависит от производителя, но у меня с ламинатом горький опыт, поэтому не могу тебе рекомендовать его ставить.