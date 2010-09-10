Какой ламинат лучше?
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Какой ламинат лучше?
Сейчас делаю ремонт у себя в комнате, дошло дело до пола, и вот здесь у меня появились проблемы, так как я не знаю какой ламинат купить, поэтому если вы с этим сталкивались, поделитесь своим опытом, заранее спасибо.
Re: Какой ламинат лучше?
Привет, не советую тебе ставить ламинат, потому как как по мне он не особо и качественный, да возможно это все зависит от производителя, но у меня с ламинатом горький опыт, поэтому не могу тебе рекомендовать его ставить.
Re: Какой ламинат лучше?
Здравствуйте, для того чтобы выбрать хороший сервис, который занимается производством действительно качественный ламинат нужно в прямом смысле этого слова облазить весь интернет, потому как в инете сейчас действительно очень много грязи. Но вам это не придется делать, так как это я уже сделал за вас, и лично я покупал себе ламинат в этой компании https://elhall.ru она производит действительно качественный ламинат за довольно скромные деньги, поэтому я надеюсь что я вам помог.
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