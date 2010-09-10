Какой ламинат лучше?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Какой ламинат лучше?

Сообщение BlackFury » 08 сен 2019, 18:32

Сейчас делаю ремонт у себя в комнате, дошло дело до пола, и вот здесь у меня появились проблемы, так как я не знаю какой ламинат купить, поэтому если вы с этим сталкивались, поделитесь своим опытом, заранее спасибо.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Какой ламинат лучше?

Сообщение Meran » Вчера, 22:08

Привет, не советую тебе ставить ламинат, потому как как по мне он не особо и качественный, да возможно это все зависит от производителя, но у меня с ламинатом горький опыт, поэтому не могу тебе рекомендовать его ставить.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Какой ламинат лучше?

Сообщение Noone » Сегодня, 22:14

Здравствуйте, для того чтобы выбрать хороший сервис, который занимается производством действительно качественный ламинат нужно в прямом смысле этого слова облазить весь интернет, потому как в инете сейчас действительно очень много грязи. Но вам это не придется делать, так как это я уже сделал за вас, и лично я покупал себе ламинат в этой компании https://elhall.ru она производит действительно качественный ламинат за довольно скромные деньги, поэтому я надеюсь что я вам помог.
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