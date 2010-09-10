Продвижение интернет-магазина
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Продвижение интернет-магазина
Друзья, всем привет, два месяца назад открыл свой собтсвенный интернет-магазин, и за эти два месяца у меня появился один клиент, поэтому хочу воспользоваться услугами продвижения, посоветуйте компанию которая этим занимается, заранее благодарю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Продвижение интернет-магазина
Ну я думаю в наше время наиболее еффективным вариантом для продвижение своего бренда либо магазина являются соц сети, отличным примером является инстаграмм, так как он как по мне отлично подходит для этого.
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