Продвижение интернет-магазина

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Продвижение интернет-магазина

Сообщение Sumail » 08 сен 2019, 18:33

Друзья, всем привет, два месяца назад открыл свой собтсвенный интернет-магазин, и за эти два месяца у меня появился один клиент, поэтому хочу воспользоваться услугами продвижения, посоветуйте компанию которая этим занимается, заранее благодарю.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Продвижение интернет-магазина

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 21:46

Ну я думаю в наше время наиболее еффективным вариантом для продвижение своего бренда либо магазина являются соц сети, отличным примером является инстаграмм, так как он как по мне отлично подходит для этого.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Продвижение интернет-магазина

Сообщение Dendi1 » 54 минуты назад

Привет мой уважаемый друг, лично я когда мне нужно было найти компанию, которая занимается продвижением то я опирался на отзывы, и в конечном итоге нашел решение здесь http://statura.ru По отзывам она была с наиболее большим рейтингом, кроме этого я сам могу сказать, что здесь качество обслуживания на очень высоком уровне, очень большой выбор услуг, а цены на них очень демократичные, так что думаю они вам помогут.
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