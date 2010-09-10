Сообщение Noone » Сегодня, 18:36

Всем привет, хочу немного апгрейдить свой трактор, и поставить на нем новый двигатель, потому как старый немного хромает уже, и поэтому поводу нужен ваш совет, где вы обычно покупаете такого рода детали? Заранее благодарю за ответ.