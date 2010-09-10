Двигатель для трактора

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Двигатель для трактора

Сообщение Noone » Вчера, 18:36

Всем привет, хочу немного апгрейдить свой трактор, и поставить на нем новый двигатель, потому как старый немного хромает уже, и поэтому поводу нужен ваш совет, где вы обычно покупаете такого рода детали? Заранее благодарю за ответ.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Двигатель для трактора

Сообщение BlackFury » 29 минут назад

Привет, ну на самом деле с такими запчастями для тракторов у нас в России очень большие проблемы, так как их у нас почти не производят, лучше уж поехать на Украину и купить все там.
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