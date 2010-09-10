Двигатель для трактора
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Двигатель для трактора
Всем привет, хочу немного апгрейдить свой трактор, и поставить на нем новый двигатель, потому как старый немного хромает уже, и поэтому поводу нужен ваш совет, где вы обычно покупаете такого рода детали? Заранее благодарю за ответ.
Re: Двигатель для трактора
Привет, ну на самом деле с такими запчастями для тракторов у нас в России очень большие проблемы, так как их у нас почти не производят, лучше уж поехать на Украину и купить все там.
Re: Двигатель для трактора
В первую очередь, при выборе компании, которая занимается нужно опираться на отзывы. Потому как в зачастую там можно узнать всю правду о сервисе, какой бы она не была, и лично я исходя из отзывов нашел эту компанию https://din76.ru у которой очень хорошая репутация, да и сама компания работает довольно давно, там вы найдете самые разные запчасти для грузовиков и тракторов, в том числе и то что вы ищете, так что уверен они смогут вам помочь.
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