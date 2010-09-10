Двигатель для трактора

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Двигатель для трактора

Сообщение Noone » 08 сен 2019, 18:36

Всем привет, хочу немного апгрейдить свой трактор, и поставить на нем новый двигатель, потому как старый немного хромает уже, и поэтому поводу нужен ваш совет, где вы обычно покупаете такого рода детали? Заранее благодарю за ответ.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Двигатель для трактора

Сообщение BlackFury » 09 сен 2019, 21:34

Привет, ну на самом деле с такими запчастями для тракторов у нас в России очень большие проблемы, так как их у нас почти не производят, лучше уж поехать на Украину и купить все там.
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Двигатель для трактора

Сообщение Meran » Сегодня, 06:23

В первую очередь, при выборе компании, которая занимается нужно опираться на отзывы. Потому как в зачастую там можно узнать всю правду о сервисе, какой бы она не была, и лично я исходя из отзывов нашел эту компанию https://din76.ru у которой очень хорошая репутация, да и сама компания работает довольно давно, там вы найдете самые разные запчасти для грузовиков и тракторов, в том числе и то что вы ищете, так что уверен они смогут вам помочь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя