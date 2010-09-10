простатит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

простатит

Сообщение irinakotova » 08 сен 2019, 20:52

рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: простатит

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 15:54

irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
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