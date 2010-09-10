простатит
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
простатит
рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
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