Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 15:54

irinakotova писал(а): рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.