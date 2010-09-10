Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 14:23

Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.