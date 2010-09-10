простатит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
простатит
рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
да? я думала, это только у нас цистит!!
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Haminahu писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.
поговорила вчера...в общем мягко говоря, он не хочет идти к врачу..говорит, пройдет.
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
да, есть и такое дело! но опять же, без врача по одному симптому определить диагноза нельзя!
Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
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