Сообщение Haminahu » Сегодня, 20:51

Надежда 79 писал(а): Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.

Да, насчет свечей Простатилен я тоже слышал от друга, он их принимал по рекомендации врача.Но помимо свечей у него было еще несколько препаратов, были и не самые приятные физиопроцедуры.Это скорее всего зависит от конкретной стадии и полного диагноза. Тут вопрос в том, как я понимаю, что надо сначала на обследование идти.