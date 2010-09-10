простатит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

простатит

Сообщение irinakotova » 08 сен 2019, 20:52

рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: простатит

Сообщение Надежда 79 » 11 сен 2019, 15:54

irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: простатит

Сообщение irinakotova » 21 сен 2019, 14:01

Надежда 79 писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.

да? я думала, это только у нас цистит!!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: простатит

Сообщение Haminahu » 21 сен 2019, 14:03

irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: простатит

Сообщение irinakotova » 21 сен 2019, 14:06

Haminahu писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!


у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: простатит

Сообщение Надежда 79 » 21 сен 2019, 14:23

Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: простатит

Сообщение irinakotova » 23 сен 2019, 19:12

Надежда 79 писал(а):Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.

поговорила вчера...в общем мягко говоря, он не хочет идти к врачу..говорит, пройдет.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: простатит

Сообщение Kirill23 » 23 сен 2019, 19:20

irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: простатит

Сообщение Kirill23 » 23 сен 2019, 19:25

Надежда 79 писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.

да, есть и такое дело! но опять же, без врача по одному симптому определить диагноза нельзя!
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: простатит

Сообщение Kirill23 » 23 сен 2019, 19:31

irinakotova писал(а):
Haminahu писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!


у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.

и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: простатит

Сообщение Haminahu » Сегодня, 20:46

irinakotova писал(а):
Haminahu писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!


у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.

ну так если понимаете всю "соль" проблемы, тогда и понимаете, что надо бежать к врачу!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: простатит

Сообщение Haminahu » Сегодня, 20:51

Надежда 79 писал(а):Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.


Да, насчет свечей Простатилен я тоже слышал от друга, он их принимал по рекомендации врача.
Но помимо свечей у него было еще несколько препаратов, были и не самые приятные физиопроцедуры.
Это скорее всего зависит от конкретной стадии и полного диагноза. Тут вопрос в том, как я понимаю, что надо сначала на обследование идти.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: простатит

Сообщение Haminahu » Сегодня, 20:57

Kirill23 писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!


а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: простатит

Сообщение Haminahu » Сегодня, 21:05

Kirill23 писал(а):
irinakotova писал(а):
Haminahu писал(а):в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!


у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.

и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!

как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: простатит

Сообщение irinakotova » Сегодня, 21:11

Haminahu писал(а):
Kirill23 писал(а):
irinakotova писал(а):
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.

и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!

как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!

вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: простатит

Сообщение irinakotova » Сегодня, 21:21

Haminahu писал(а):
Kirill23 писал(а):
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?

это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!


а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!

вот я даже не знаю, что "лучше" простатит или ЗППП...вот теперь еще больше начинаю нервничать !
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