простатит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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19 сообщений • Страница 1 из 1
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
простатит
рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
да? я думала, это только у нас цистит!!
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Haminahu писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.
поговорила вчера...в общем мягко говоря, он не хочет идти к врачу..говорит, пройдет.
Re: простатит
irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
Нет, конечно же это не только при простатите бывает. А как же на счет цистита? И мужчины тоже болеют, не только женщины. Так что сходите лучше к врачу.
да, есть и такое дело! но опять же, без врача по одному симптому определить диагноза нельзя!
Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
ну так если понимаете всю "соль" проблемы, тогда и понимаете, что надо бежать к врачу!
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Знаете, при первых же симптомах надо не просто идти, а лететь к врачу. Чем скорее поставят диагноз, тем быстрее начнете лечиться. если это простатит, что скорее всего, тогда можете попробовать свечи Простатилен . Во всяком случае отзывы положительные и многие хвалят. Я имею в виду врачей. К сожалению, но сейчас больных по мужской части так много стало и проблема касается многих.
Да, насчет свечей Простатилен я тоже слышал от друга, он их принимал по рекомендации врача.
Но помимо свечей у него было еще несколько препаратов, были и не самые приятные физиопроцедуры.
Это скорее всего зависит от конкретной стадии и полного диагноза. Тут вопрос в том, как я понимаю, что надо сначала на обследование идти.
Re: простатит
Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!
Re: простатит
Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):в основном да, такие симптомы у мужчины возникают именно при простатите у мужчин! это как раз главный симптом!
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):рези при мочеиспускании - это симптом только простатита? или это может быть другое заболевание?
это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!
вот я даже не знаю, что "лучше" простатит или ЗППП...вот теперь еще больше начинаю нервничать !
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
Все плохо. Любые заболевания плохо сказываются на внешнем виде, на отношениях в семье. Любой стресс и все пошло поехало заново.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Все плохо. Любые заболевания плохо сказываются на внешнем виде, на отношениях в семье. Любой стресс и все пошло поехало заново.
это стресс, чувствую, будет нас еще долго сопровождать.
вчера опят говорили, согласился на осмотр врача вроде бы
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
Набраться бы терпения еще и тогда никаких проблем. А то вечно хочется побыстрее, а получается наоборот( И еще осложнения какие-то могут быть.
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