простатит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!
вот я даже не знаю, что "лучше" простатит или ЗППП...вот теперь еще больше начинаю нервничать !
вот а предьявите ему такое! типа пойди к врачу, докажи, что не подцепил где то ЗППП, сдай анализы!
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Все плохо. Любые заболевания плохо сказываются на внешнем виде, на отношениях в семье. Любой стресс и все пошло поехало заново.
А вот простатит очень даже скажется на этом, так как в тяжелом состоянии тяга к этому делу очень даже сильно падает
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