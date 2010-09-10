простатит

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: простатит

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 20:33

irinakotova писал(а):
Haminahu писал(а):
Kirill23 писал(а):и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!

как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!

вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?

у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: простатит

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 20:51

irinakotova писал(а):
Haminahu писал(а):
Kirill23 писал(а):это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!


а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!

вот я даже не знаю, что "лучше" простатит или ЗППП...вот теперь еще больше начинаю нервничать !


вот а предьявите ему такое! типа пойди к врачу, докажи, что не подцепил где то ЗППП, сдай анализы!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: простатит

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 20:58

Надежда 79 писал(а):Все плохо. Любые заболевания плохо сказываются на внешнем виде, на отношениях в семье. Любой стресс и все пошло поехало заново.

А вот простатит очень даже скажется на этом, так как в тяжелом состоянии тяга к этому делу очень даже сильно падает
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей