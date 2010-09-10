Haminahu писал(а):

Kirill23 писал(а): это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!

а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!