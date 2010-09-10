Сообщение irinakotova » 47 минут назад

В общем, спасибо всем, кто писал и советовал! Не скажу, что все решили и признаюсь, с врачом так и не сложилось, слишком уж "стесняется"!

Но уговорила его по вашим советам купить свечи Простатилен. Согласился, завтра начинает ими лечиться.

ОЧень надеюсь, что поможет. Иногда мне кажется, что заболела, что только мне важно лечение! В общем будем смотреть по ситуации!