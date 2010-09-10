простатит
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
Re: простатит
irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):это может быть простатит, это может быть ЗППП, а может быть что угодно! пусть анализы сдает!
а вот, кстати, да! между прочим при ЗППП вполне могут быть и рези. Но тогда бы были и другие симптомы, например, жжение и чесание!
вот я даже не знаю, что "лучше" простатит или ЗППП...вот теперь еще больше начинаю нервничать !
вот а предьявите ему такое! типа пойди к врачу, докажи, что не подцепил где то ЗППП, сдай анализы!
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Все плохо. Любые заболевания плохо сказываются на внешнем виде, на отношениях в семье. Любой стресс и все пошло поехало заново.
А вот простатит очень даже скажется на этом, так как в тяжелом состоянии тяга к этому делу очень даже сильно падает
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
Не падать духом, взять себя в руки, начать лечиться. Вот это пожалуй самое главное, что надо каждому болеющему мужчине.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):Haminahu писал(а):как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
должна. а если ее нет? что делать ?мне было тяжело подобрать реально действенные слова , чтобы убедить!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):
у мужа начались такие симптомы... я если честно очень переживаю, начиталась уже много чего.
и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
Стыдно, понятное дело. Мы, женщины, тоже не очень уверенно себя чувствуем когда ходим к гинекологам. Но ведь у врачей нет понятия пола. Болеешь, лечись и не важно - сколько лет, какой пол, и что вообще у тебя.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: простатит
irinakotova писал(а):Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
должна. а если ее нет? что делать ?мне было тяжело подобрать реально действенные слова , чтобы убедить!
К сожалению, но своих мозгов не вставишь. Только будете себе нервы трепать. Понятное дело, что нельзя не вмешиваться, но только не во вред своему здоровью.
Re: простатит
irinakotova писал(а):Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):вот именно, что уже был разговор об этом...не самый удачный! чем я могу повлиять?
у него должна быть своя голова на плечах
может конечно попытаться как то пригрозить что ли
не знаю конечно, подействует или нет!
должна. а если ее нет? что делать ?мне было тяжело подобрать реально действенные слова , чтобы убедить!
ну тогда вам только опустить эту ситуацию остается. больше ничего вы сделать и не сможете!
не насильно же в него таблетки запихивать.
Re: простатит
Надежда 79 писал(а):Haminahu писал(а):Kirill23 писал(а):и не зря! но лучше не читать, а слушать врача! и он вам скажет, как лечить и собственно что лечить!
как бы я не был согласен, но по себе знаю, что по этому поводу идти к врачу ой как стыдно!
Стыдно, понятное дело. Мы, женщины, тоже не очень уверенно себя чувствуем когда ходим к гинекологам. Но ведь у врачей нет понятия пола. Болеешь, лечись и не важно - сколько лет, какой пол, и что вообще у тебя.
Тут дело не в пол врача. а то, что признать свою мужскую слабость для многих нечто просто из ряда вон ! это наша природа!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: простатит
В общем, спасибо всем, кто писал и советовал! Не скажу, что все решили и признаюсь, с врачом так и не сложилось, слишком уж "стесняется"!
Но уговорила его по вашим советам купить свечи Простатилен. Согласился, завтра начинает ими лечиться.
ОЧень надеюсь, что поможет. Иногда мне кажется, что заболела, что только мне важно лечение! В общем будем смотреть по ситуации!
Но уговорила его по вашим советам купить свечи Простатилен. Согласился, завтра начинает ими лечиться.
ОЧень надеюсь, что поможет. Иногда мне кажется, что заболела, что только мне важно лечение! В общем будем смотреть по ситуации!
Re: простатит
При хроническом простатите развивается экскреторно-токсическое бесплодие https://www.eko-blog.ru/articles/muzhskoe-besplodie/ а с тем что не хочет идти к доктору и начинать лечение то все к этому и идет! Не хотела бы я оказаться на вашем месте... Муж упорно себе вредит, а когда придет время расширять семью то ничего из этого не получится!
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: простатит
А вы не пробовали лечиться народными средствами? У моего мужа был хронический простатит, очень помог мужской бальзам "Медвежья сила" со "Струёй Бобра", заказывала на сайте "Древний лекарь", вот тут https://drevniy-lekar.ru/ Очень эффективен, оказывает стимулирующее и тонизирующее действие, усиливает кровообращение в тканях половых органов. Попробуйте, нам помогло.
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