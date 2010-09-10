Сообщение Koser » Сегодня, 10:31

Надежда 79 писал(а): Стыдно, понятное дело.

А что тут стыдного, вроде хоть один из нас этого может избежать. Идешь к врачу, получаешь рекомендацию о лекарстве, в моем случае это была афалаза и вперед к здоровой жизни и полноценному сексу.