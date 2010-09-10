Сообщение Companion » 9 минут назад

Вопрос у меня. Скоро поеду на родину невесты в воронежскую область на День рождение её мамы, а моей, значит, в будущем тёщи. А будет ли уместен такой подарок, как серьги? Если да, то где их в Воронеже лучше приобрести?