Подарок

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Подарок

Сообщение Companion » Сегодня, 08:30

Вопрос у меня. Скоро поеду на родину невесты в воронежскую область на День рождение её мамы, а моей, значит, в будущем тёщи. А будет ли уместен такой подарок, как серьги? Если да, то где их в Воронеже лучше приобрести?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Подарок

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:42

Ваша будущая тёща прежде всего женщина. А женщины, как известно не равнодушно дышат к ювелирным украшениям. Так что серьги для неё будут отличным подарком и помогут поднять Ваш статус в её глазах. Купить серьги можно здесь https://serdolikgold.ru/catalog/woman/earrings.
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