Подарок
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Подарок
Вопрос у меня. Скоро поеду на родину невесты в воронежскую область на День рождение её мамы, а моей, значит, в будущем тёщи. А будет ли уместен такой подарок, как серьги? Если да, то где их в Воронеже лучше приобрести?
Re: Подарок
Ваша будущая тёща прежде всего женщина. А женщины, как известно не равнодушно дышат к ювелирным украшениям. Так что серьги для неё будут отличным подарком и помогут поднять Ваш статус в её глазах. Купить серьги можно здесь https://serdolikgold.ru/catalog/woman/earrings.
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