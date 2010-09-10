Вопрос рязанским бандерлогам.
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- bublik1987
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1107
- Зарегистрирован: 22 июн 2010, 09:32
Вопрос рязанским бандерлогам.
Здрасьте всем.
Быстренько доложите мне происхождение название нашей улицы Сенная!
От слова "сени" или от слова "сено"?
Если не ответите, будет как вчера!
С уважением, Юра.
Быстренько доложите мне происхождение название нашей улицы Сенная!
От слова "сени" или от слова "сено"?
Если не ответите, будет как вчера!
С уважением, Юра.
Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!
- bublik1987
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1107
- Зарегистрирован: 22 июн 2010, 09:32
Re: Вопрос рязанским бандерлогам.
Что затаились? Не знаете!
Ха-ха!!!
Впрочем, я тоже не знаю.
Ха-ха!!!
Впрочем, я тоже не знаю.
Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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