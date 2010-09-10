Сообщение bublik1987 » Сегодня, 18:13

Здрасьте всем.

Быстренько доложите мне происхождение название нашей улицы Сенная!

От слова "сени" или от слова "сено"?

Если не ответите, будет как вчера!



С уважением, Юра.

Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!