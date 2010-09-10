Вопрос рязанским бандерлогам.

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bublik1987
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 22 июн 2010, 09:32

Вопрос рязанским бандерлогам.

Сообщение bublik1987 » Сегодня, 18:13

Здрасьте всем.
Быстренько доложите мне происхождение название нашей улицы Сенная!
От слова "сени" или от слова "сено"?
Если не ответите, будет как вчера!

С уважением, Юра.
Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!
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bublik1987
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1107
Зарегистрирован: 22 июн 2010, 09:32

Re: Вопрос рязанским бандерлогам.

Сообщение bublik1987 » 47 минут назад

Что затаились? Не знаете!
Ха-ха!!!
Впрочем, я тоже не знаю.
:(
Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!
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