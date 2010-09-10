Женская консультация

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Женская консультация

Сообщение РусланР » 10 сен 2019, 09:35

В какой женской консультации наблюдаетесь? Моя супруга никак не может определится с выбором.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Женская консультация

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 21:09

Нам в этом плане нравиться ADONIS. Ведение беременности у них проходит достаточно внимательно и качественно. Когда жена посещала свою консультацию по месту прописки, то ей гинеколог только то и делала, что хамила и требовала денег. А у них отношение совсем другое, и они все делают для того, чтобы клиент остался ими доволен. Так что рекомендуем воспользоваться их услугами.
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