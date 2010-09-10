Пряжа для жены

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Пряжа для жены

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 минут назад

Мужики как ваши дамы проводят свой отдых? Я часто злюсь, что жена за вязанием сидит. А ей от этого такое расслабление. Где ваши жены покупают пряжу?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей