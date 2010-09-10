Пряжа для жены
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Пряжа для жены
Мужики как ваши дамы проводят свой отдых? Я часто злюсь, что жена за вязанием сидит. А ей от этого такое расслабление. Где ваши жены покупают пряжу?
Re: Пряжа для жены
Моя предпочитает свободное время проводить за вязанием. Ей нравится вязать, особенно мягкие детские пледы. Если вы хотите купить пряжу ализе Турция по хорошей цене, то мой вам совет присмотреть в магазине https://www.mirkrestikom.ru/shop/pryaja/ Мир Вышивки. Я у них частый покупатель, так как знаю, что она любит. А жена всегда остается довольна. Пряжа на все случаи)
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