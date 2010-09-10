Пряжа для жены

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Пряжа для жены

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:09

Мужики как ваши дамы проводят свой отдых? Я часто злюсь, что жена за вязанием сидит. А ей от этого такое расслабление. Где ваши жены покупают пряжу?
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Пряжа для жены

Сообщение igor81 » Сегодня, 13:43

Моя предпочитает свободное время проводить за вязанием. Ей нравится вязать, особенно мягкие детские пледы. Если вы хотите купить пряжу ализе Турция по хорошей цене, то мой вам совет присмотреть в магазине https://www.mirkrestikom.ru/shop/pryaja/ Мир Вышивки. Я у них частый покупатель, так как знаю, что она любит. А жена всегда остается довольна. Пряжа на все случаи)
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