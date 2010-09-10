как отмыть квартиру после ремонта

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение irinakotova » Сегодня, 11:55

Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.
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