как отмыть квартиру после ремонта
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
как отмыть квартиру после ремонта
Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: как отмыть квартиру после ремонта
если есть лишние деньги - есть такие людишки, которые приезжают и делают вам уборку
нет - также, как и просто отмыть..только долго и не раз
нет - также, как и просто отмыть..только долго и не раз
2 сообщения • Страница 1 из 1
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