как отмыть квартиру после ремонта

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение irinakotova » Вчера, 11:55

Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 13:35

если есть лишние деньги - есть такие людишки, которые приезжают и делают вам уборку
нет - также, как и просто отмыть..только долго и не раз
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение Kristinaksi » 28 минут назад

irinakotova писал(а):Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.

как же я вас понимаю!
мы вот уже как месяца четыре назад закончили с ремонтом в квартире. по окончанию мне пришлось представить себя в роли представителя клининговой компании :lol: в квартире был полнейший треш! но благо мне подруга порекомендовала купить специальное чистящее средство КлинАп (https://cleanupinfo.ru/). это РЕАЛЬНО универсальное средство: и от жирных пятен, накипи избавить, можно смывать плесень и все что хотите! и что очень хорошо - спрей имеет натуральный состав, позволяющий использовать его даже людям с чувствительной кожей рук! :!:
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