как отмыть квартиру после ремонта
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
как отмыть квартиру после ремонта
Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: как отмыть квартиру после ремонта
если есть лишние деньги - есть такие людишки, которые приезжают и делают вам уборку
нет - также, как и просто отмыть..только долго и не раз
нет - также, как и просто отмыть..только долго и не раз
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: как отмыть квартиру после ремонта
irinakotova писал(а):Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.
как же я вас понимаю!
мы вот уже как месяца четыре назад закончили с ремонтом в квартире. по окончанию мне пришлось представить себя в роли представителя клининговой компании в квартире был полнейший треш! но благо мне подруга порекомендовала купить специальное чистящее средство КлинАп (https://cleanupinfo.ru/). это РЕАЛЬНО универсальное средство: и от жирных пятен, накипи избавить, можно смывать плесень и все что хотите! и что очень хорошо - спрей имеет натуральный состав, позволяющий использовать его даже людям с чувствительной кожей рук!
Re: как отмыть квартиру после ремонта
А у нас ремонт был не в квартире, а в офисе. Нанимали рабочих для этого, а вот с уборкой конечно пришлось самостоятельно справляться. Для этого вызывали сотрудников с клинигнговой компании Лидер Групп https://leaderg.ru/klining/uborka-ofisov/generalnaya/ , настоящие профессионалы, справяться с любой загрязненностью нежилых помещений. Быстро провели уборку и очистили после ремонта, мы в скором времени завезли уже новую мебель. С тех пор периодически вызываем их в офис, для генеральной уборки.
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