как отмыть квартиру после ремонта

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение irinakotova » 10 сен 2019, 11:55

Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение typical_ryazanets » 11 сен 2019, 13:35

если есть лишние деньги - есть такие людишки, которые приезжают и делают вам уборку
нет - также, как и просто отмыть..только долго и не раз
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение Kristinaksi » 11 сен 2019, 18:14

irinakotova писал(а):Чем можно отмыть квартиру после ремонта? Не уверена, что обычные моющие смогут справится.

как же я вас понимаю!
мы вот уже как месяца четыре назад закончили с ремонтом в квартире. по окончанию мне пришлось представить себя в роли представителя клининговой компании :lol: в квартире был полнейший треш! но благо мне подруга порекомендовала купить специальное чистящее средство КлинАп (https://cleanupinfo.ru/). это РЕАЛЬНО универсальное средство: и от жирных пятен, накипи избавить, можно смывать плесень и все что хотите! и что очень хорошо - спрей имеет натуральный состав, позволяющий использовать его даже людям с чувствительной кожей рук! :!:
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение Alisik » 28 ноя 2020, 22:22

А у нас ремонт был не в квартире, а в офисе. Нанимали рабочих для этого, а вот с уборкой конечно пришлось самостоятельно справляться. Для этого вызывали сотрудников с клинигнговой компании Лидер Групп https://leaderg.ru/klining/uborka-ofisov/generalnaya/ , настоящие профессионалы, справяться с любой загрязненностью нежилых помещений. Быстро провели уборку и очистили после ремонта, мы в скором времени завезли уже новую мебель. С тех пор периодически вызываем их в офис, для генеральной уборки.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: как отмыть квартиру после ремонта

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:27

У нас завелись насекомые по этому мы решили обратиться к специалистам так как знаем что народные методы не работают, а на сайт много информации и прайс-лист с их работами https://ecobarrier.ru/unichtozhenie-nasekomih уничтожение насекомых обращайтесь сделать качественно свою роботу по приемлемым ценам.
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