Вакуумные насосы

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Вакуумные насосы

Сообщение Meran » Сегодня, 16:13

Решил на своем производстве заменить старые насосы, на более усовершенствованные, потому как мир двигается вперед, и я хотел бы двигатся с ним, но у меня проблема, дело в том, что я понятия не имею где их можно приобрести, если вы сталкивались с этим вопросом, поделитесь опытом решения, заранее спасибо.
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